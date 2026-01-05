Diego Fuser, ex giocatore di Lazio e Fiorentina, ha parlato della sfida di mercoledì tra i due club. Ecco le sue parole riportate da TMW Radio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Fuser su Vanoli: “Ha personalità. Il problema è che non ha i giocatori”
news viola
Fuser su Vanoli: “Ha personalità. Il problema è che non ha i giocatori”
Fuser su Paolo Vanoli
Adesso la Lazio dovrà affrontare la Fiorentina, che sta provando a uscire da una situazione che non rispecchia il suo valore. Contro la Cremonese ci auguriamo sia arrivata la gara della svolta: quando ti trovi laggiù sembra non girare mai nulla a favore. Ora, alle buone prestazioni, si è aggiunta anche la fortuna: speriamo sia l’inizio del cambiamento. La Lazio deve stare attenta: la Fiorentina non parte favorita, ma l’aspetto mentale conta tantissimo. Un’altra vittoria darebbe ulteriore fiducia e per i biancocelesti potrebbe trasformarsi in una sfida complicata. Vanoli ha personalità, speriamo riesca a trasmetterla al gruppo; resta il fatto che alla Fiorentina servono i giocatori, perché sono loro a fare la differenza, non gli allenatori
© RIPRODUZIONE RISERVATA