Borghi: “Fiorentina, ti serve molto di più del solo Solomon. Servono leader”

È stata una gara affrontata con grande intensità dai viola, poi gestita con sofferenza fino al fischio finale. In mezzo a un mare di difficoltà, la Fiorentina ha trovato due veri salvagenti: da una parte Kean, che finora aveva sbagliato diverse occasioni ma ha realizzato un gol pesantissimo; dall’altra la possibilità di rifondare la rosa. Solomon ha inciso subito: è partito a destra, poi si è spostato a sinistra, da dove nasce l’azione del gol. Per me Solomon è un buon calciatore che si era un po’ smarrito, ha strappo e qualità, ma alla Fiorentina serve molto di più: servono leader veri. Credo che i cambiamenti dovranno essere profondi: arriverà Paratici, un uomo di relazioni e di operazioni. Nel corso della partita c’è stato anche l’episodio del rigore prima assegnato e poi revocato alla Fiorentina. A mio avviso è un penalty che, se non fischiato dal campo, non rappresenta uno scandalo: c’è un duello fisico tra Piccoli e Baschirotto, con il difensore della Cremonese che va a contatto sui piedi di Piccoli. Se l’arbitro lo assegna dal vivo può starci, ma è inconcepibile che il VAR richiami il direttore di gara per una OFR in una situazione del genere.