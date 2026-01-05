De Ponti rivela: “Fino a poco fa c’era la fila di agenti al VP per chiedere cessioni”

"Inoltre il vero nodo è che l’arrivo di Paratici potrebbe slittare di alcune settimane, e questo può incidere parecchio. Al momento servono altri due o tre esterni e qualcuno dovrà necessariamente partire"

Dzeko è praticamente in uscita, non ha mai trovato spazio né un ruolo in questo gruppo. Sugli altri la situazione è poco chiara: è più probabile che sia la società a decidere di alleggerire la rosa. Fino a poche settimane fa c’era una lunga lista di agenti che spingevano per le cessioni, mentre ora il quadro è meno definito e sembra che la situazione si sia un po’ raffreddata.