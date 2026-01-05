Viola News
De Ponti rivela: “Fino a poco fa c’era la fila di agenti al VP per chiedere cessioni”

Fiorentina
"Inoltre il vero nodo è che l’arrivo di Paratici potrebbe slittare di alcune settimane, e questo può incidere parecchio. Al momento servono altri due o tre esterni e qualcuno dovrà necessariamente partire"
Redazione VN

Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino, ha fatto il punto sulla situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria contro la Cremonese. Ecco le sue parole a Radio 24:

Nonostante il disastro, con due successi la Fiorentina si ritroverebbe in una posizione decisamente più serena. Firenze però è una piazza molto umorale e già si parla di possibile grande rimonta: io andrei cauto. Inoltre il vero nodo è che l’arrivo di Paratici potrebbe slittare di alcune settimane, e questo può incidere parecchio. Al momento servono altri due o tre esterni e qualcuno dovrà necessariamente partire. Dal punto di vista tattico è necessaria una svolta: Vanoli ha già iniziato a impostare la squadra sul 4-3-3.

SUI SINGOLI

Dzeko è praticamente in uscita, non ha mai trovato spazio né un ruolo in questo gruppo. Sugli altri la situazione è poco chiara: è più probabile che sia la società a decidere di alleggerire la rosa. Fino a poche settimane fa c’era una lunga lista di agenti che spingevano per le cessioni, mentre ora il quadro è meno definito e sembra che la situazione si sia un po’ raffreddata.

