Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A, ha parlato della sfida Fiorentina-Cremonese. Ecco il suo pensiero a La Nuova Domenica Sportiva su Rai 2:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sorrentino: “Avete sentito De Gea? Se è andato in difficoltà lui, pensate gli altri”
news viola
Sorrentino: “Avete sentito De Gea? Se è andato in difficoltà lui, pensate gli altri”
Le parole dell'ex portiere
Ora arriva il momento più interessante: dopo il successo contro l’Udinese c’è stato un passo falso, mentre oggi è arrivata una vittoria cercata con determinazione e rabbia, a mio avviso splendida. I tre punti sono fondamentali e adesso la squadra si è riavvicinata a chi le sta davanti, portandosi a tre punti dalla salvezza. Resta da capire se ci sarà continuità oppure se si tratta solo di un exploit, come accaduto dopo l’Udinese. La Fiorentina deve raccogliere più punti possibile, ma soprattutto non può permettersi di subire gol. De Gea ha detto che quando non si è abituati a lottare per la salvezza tutto diventa più difficile, e se lo afferma lui che ha giocato per dodici anni ai massimi livelli, figuriamoci chi è in maggiore difficoltà. La Fiorentina ha tutte le qualità necessarie, a partire dall’allenatore, per riuscire a tirarsi fuori dalla situazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA