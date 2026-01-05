Ripa boccia Baldanzi e consiglia: “Alla Fiorentina serve uno come Cancellieri”

Viola News
news viola

Ripa sul mercato della Fiorentina
Redazione VN

Roberto Ripa, ex dirigente viola, ha commentato il mercato della Fiorentina. Bocciato il nome di Baldanzi, ha consigliato un altro profilo al club di Rocco Commisso. Ecco le sue parole a Lady Radio: 

Baldanzi? Non è una scelta che mi entusiasma. È vero che servono esterni e sulla destra siamo un po’ corti, e magari Baldanzi può adattarsi anche su quella fascia. Io però mi aspetto un giocatore di corsa, capace di superare l’uomo e di mettere palloni in area, alla Cancellieri.

