Massimo Caputi e il suo intervento al Pentasport
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Massimo Caputi è intervenuto al Pentasport di questo pomeriggio, per commentare la prima di campionato, dove la Fiorentina affronterà la Roma in trasferta:
La Fiorentina incontra un avversario tosto in trasferta. Al contrario, i giallorossi incontrano una squadra rinnovata: non sarà una partita facile. Grosso é giovane ma da tante garanzie, Gasperini ha come unica novità Molina, anche Mora può portare caratteristiche che in questo momento Dybala e Soulè non garantiscono.
E ancora...
Paratici ha da subito portato giocatori importanti, come Atta. Penso che la Fiorentina possa essere una sorpresa del campionato. Sentire che vengano offerti 30 mln per Kean mi fa sorridere. Tra Champions e campionato, penso che la Roma debba puntare al campionato. La Fiorentina non arriverà sotto l'ottavo posto, può dare fastidio.
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