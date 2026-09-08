La Fiorentina riparte da 0, con Paolo Vanoli. Il mercato aiuterà il nuovo tecnico viola?

Redazione VN
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Il caos della Fiorentina ha sorpreso tutti. Ezio Capuano ha detto la sua al Pentasport di Radio Bruno:

"Non mi aspettavo questo inizio, così infelice. Le aspettative promettevano cose diverse, ma non mi aspettavo nemmeno l'esonero di Grosso. Era arrivato a Firenze corteggiato, con tante belle parole. Cambiare un allenatore dopo 3 partite è la sconfitta di tutti. La Fiorentina non mi ha mai convinto, ma non si può nemmeno cambiare l'allenatore dopo 3 giornate. Vanoli tutto sommato aveva fatto bene, con bei numeri. ha salvato una squadra alla deriva, e strameritava la conferma. Sarà successo qualcosa di grave, e solo in questo modo si può spiegare questa rottura."

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

La rosa: "Per me la Fiorentina è una buona squadra. Alcuni giocatori sono stati sopravvalutati, questo lo devo dire, non sono top player. Il mercato è buono, ma non mi sembra che a Firenze siano arrivati giocatori che spostano gli equilibri. Io non credo che questa Fiorentina fosse una squadra inallenabile. Vanoli è un buon allenatore, si era inventato Parisi a destra. Sono sicuro che Fabiano tornerà più forte di prima, ha tanto carattere. Penso che possa tornare a novembre"

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