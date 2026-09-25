Gli errori ci saranno sempre, ma non ci sono stati interventi per episodi piccoli

Redazione VN
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L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, intervenuto a Italia7 durante 30° minuto, per parlare del regolamento arbitrale:

Le nuove linee guida ristabiliscono la centralità dell'arbitro. La soglia di intervento del VAR deve essere molto alta, non è cambiato il protocollo ma si deve intervenire per un chiaro ed evidente errore. Dragusin-Hojlund? Secondo me non è rigore, è al limite. Gli errori ci saranno sempre, ma non ci sono stati interventi per episodi piccoli.
ACF Fiorentina v AS Roma - Serie A

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