Gli errori ci saranno sempre, ma non ci sono stati interventi per episodi piccoli
VIDEO - Italia, chi contro il Belgio? Fagioli fuori dai titolari (e non solo)
L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, intervenuto a Italia7 durante 30° minuto, per parlare del regolamento arbitrale:
Le nuove linee guida ristabiliscono la centralità dell'arbitro. La soglia di intervento del VAR deve essere molto alta, non è cambiato il protocollo ma si deve intervenire per un chiaro ed evidente errore. Dragusin-Hojlund? Secondo me non è rigore, è al limite. Gli errori ci saranno sempre, ma non ci sono stati interventi per episodi piccoli.
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