Bucciantini: “Poche energie mentali. Finalmente Sottil, adesso testa al campionato”

Inserire De Gea per i rigori? Si, se ci fossero stati i supplementari lo avrei inserito. Nei 90 minuti era difficile gestire altrimenti 5 cambi. La scelta del portiere mi ha un po' sorpreso, visti tutti i titolari schierati mi sarei aspettato di vedere De Gea in porta. Pensavamo di avere una coppia di portieri simili, e che Terracciano come secondo fosse perfetto, ma la differenza si nota. Cessione di Terracciano a gennaio? I tifosi vogliono troppe cose dal mercato di gennaio, in questo momento è importante conservare il gruppo anche giocatori che stanno giocando meno ma ci mettono mota mentalità. Bisogna conservare un gruppo che sta insieme, come ha dimostrato la vicenda di Bove, e lo stare bene insieme migliora il rendimento di tutti e la classifica della Fiorentina. Adesso dobbiamo pensare a Cagliari, perché la Fiorentina nelle prossime settimane deve inserire Gudmundsson, un giocatore forte che affiancato a Kean ti anima di sogni.