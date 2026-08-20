Marco Bucciantini ha parlato questo pomeriggio al Pentasport di Radio Bruno. Ecco riportate le sue parole:

Kean è uno dei 2/3 migliori centravanti del campionato, quindi averlo o meno fa davvero la differenza. Cambierebbe molto se se ne andasse. Un'operazione così grande si fa all'inizio del mercato, non tra la prima e la seconda di campionato. L'ultima volta che abbiamo venduto un centravanti forte come Vlahovic, poi ci siamo accontentati pensando di averlo rimpiazzato.

Pronti per Roma - Fiorentina

Durante la prima di campionato, sono fondamentali i giocatori che subentrano. Sarà una partita che giocheranno in 15/16 e Kean è sicuramente tra quelli. Ma è anche il più forte attaccante italiano.

Prospettive di classifica e mercato

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La Fiorentina deve lottare per le prime posizioni, dal quarto al settimo. Se vengono fatte operazioni per arrivare aè un conto, pernon so se ne vale la pena: è già stato in Italia 2/3 volte, tecnicamente mi piace ma la Fiorentina ha cresciuto, dunque a me piacerebbe vedere quest'ultimo. Tante squadre italiane sono andate in Champions nel corso degli anni, la Fiorentina è stat la squadra italiana che ha giocato più volte la Conference League. Ripartiamo da qua ma puntiamo in alto.