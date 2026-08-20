Marco Bucciantini si è così esposto al Pentasport di Radio Bruno
VIDEO VN - Mastantuono: "Che accoglienza! Questa piazza mi ricorda l'Argentina"
Marco Bucciantini ha parlato questo pomeriggio al Pentasport di Radio Bruno. Ecco riportate le sue parole:
Kean è uno dei 2/3 migliori centravanti del campionato, quindi averlo o meno fa davvero la differenza. Cambierebbe molto se se ne andasse. Un'operazione così grande si fa all'inizio del mercato, non tra la prima e la seconda di campionato. L'ultima volta che abbiamo venduto un centravanti forte come Vlahovic, poi ci siamo accontentati pensando di averlo rimpiazzato.
Pronti per Roma - Fiorentina
Durante la prima di campionato, sono fondamentali i giocatori che subentrano. Sarà una partita che giocheranno in 15/16 e Kean è sicuramente tra quelli. Ma è anche il più forte attaccante italiano.
Prospettive di classifica e mercatoLa Fiorentina deve lottare per le prime posizioni, dal quarto al settimo. Se vengono fatte operazioni per arrivare a Poku è un conto, per Torreira non so se ne vale la pena: è già stato in Italia 2/3 volte, tecnicamente mi piace ma la Fiorentina ha cresciuto Fagioli, dunque a me piacerebbe vedere quest'ultimo. Tante squadre italiane sono andate in Champions nel corso degli anni, la Fiorentina è stat la squadra italiana che ha giocato più volte la Conference League. Ripartiamo da qua ma puntiamo in alto.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Radio e tv
Ferrara: "Kean? Almeno questa volta non c'è il solito teatrino. No a Pinamonti"
News viola
VN - Verso Roma, le ultime sugli infortunati: due rientri in gruppo su quattro
Calciomercato
Fiorentina, arriva l'offerta per Kean? L'indizio del Como con Morata
Radio e tv
R. Galli: "Ndour unico incedibile. Ecco perché Kean potrebbe rimanere"
News calciomercato
Pinamonti alla Fiorentina? Quando Grosso diceva: "Fortissimo. Potenziale enorme"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti