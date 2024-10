Bucciantini: “Kean dà coraggio a tutti. Gud rigorista senza se e senza ma”

Palladino ha dovuto fare delle scelte, Mi è piaciuto tantissimo il protagonismo nella trequarti avversaria, questo è dovuto molto anche da Kean che da tanto coraggio alla squadra. Quelli nuovi son stati tutti bravi, De Gea, Gudmundsson, Adli… Hai investito su questi nomi e per il momento son stati decisivi. Poi la partita è decisiva dagli episodi, perché la Fiorentina avrebbe potuto benissimo perdere la partita. Per la prima volta in stagione ci siamo emozionato, e adesso non vogliamo più smettere. Rigori? È un momento importante della partita, serve rasserenare con una decisione importante. Il rigorista è Gudmundsson, il rigore sbagliato di Kean ha aiutato il tutto. Non esiste il “se la tira chi se la sente”. Nel calcio di oggi cambiano sempre i rigorista, ai miei tempi rimanevano gli stessi per dieci anni.