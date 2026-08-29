Il commento di Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno:

"Ci vuole calma, ma non è facile accettare questa situazione. Una squadra che non c'è, una non squadra, non vedo nulla. Il calcio è certamente strano, ma qualcosa bisogna cominciare a vedere già contro il Torino. La Fiorentina sta faticando ben oltre rispetto alle attese, ma aspettiamo anche la fine del mercato. Stasera ho visto del nervosismo eccessivo, perchè Gudmundsson spinge l'arbitro? In certe occasioni sarebbe stato espluso. I dubbi sulla preparazione iniziano a sorgere, anche se ormai il tema va spostato all'anno prossimo. Questa partenza va oltre a qualsiasi scusante immaginabile. Oggi poteva finire 0-5, e l'arbitro ha anche sbagliato. Io fossi Paratici andrei a prendere Kvernadze immediatamente"