L'opinione del giornalista sul momento della squadra di Vanoli

Redazione VN
Vanoli

VIDEO - Vanoli: "La parola chiave è equilibrio. Cosa sto cercando di insegnare"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno sul momento della Fiorentina:

Questa è una squadra costruita per giocare bene e con qualità. Fagioli e Oulai? Magari possono anche giocare insieme. Fagioli è uno che ha bisogno di avere una squadra che si muove bene davanti per giocare come mezzala, è andato in difficoltà quando non aveva soluzioni vicino. Essere giovani oggi non è facile mentalmente. Con Vanoli si è creata un'armonia e c'è fiducia reciproca.
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