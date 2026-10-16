L’ex difensore viola Pasquale Bruno, ai microfoni del Pentasport, ha criticato Dragusin e Pongracic, soffermandosi anche sui limiti delle difese moderne
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Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, l'ex viola Pasquale Bruno ha affrontato il tema delle difese di oggi:
Purtroppo questi ragazzi non sanno difendere, non sono portati a difendere. Fossi un allenatore, direi ai miei giocatori di mettere tanti palloni in mezzo all’area. Si è visto con la Roma negli ultimi minuti.
Sui difensori viola
Ho un grandissimo rispetto per il popolo viola, soprattutto dopo il centenario. Quando ero a Firenze con mister Ranieri, a difendere a zona non rendevo benissimo: ero abituato a giocare sempre a marcatura a uomo. Mi ricordo un Juventus-Fiorentina dove andai in scivolata su Baggio, lui rientrò e segnò. Dragusin non mi piace, Pongracic troppo precisino.
Su Chiellini
L’unico vero difensore italiano che abbiamo avuto è Chiellini. Purtroppo mi tocca dirlo, anche se non mi è mai stato simpatico, anche per via dei colori.
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