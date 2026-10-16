Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, l'ex viola Pasquale Bruno ha affrontato il tema delle difese di oggi:

Purtroppo questi ragazzi non sanno difendere, non sono portati a difendere. Fossi un allenatore, direi ai miei giocatori di mettere tanti palloni in mezzo all’area. Si è visto con la Roma negli ultimi minuti.

Sui difensori viola

Ho un grandissimo rispetto per il popolo viola, soprattutto dopo il centenario. Quando ero a Firenze con mister Ranieri, a difendere a zona non rendevo benissimo: ero abituato a giocare sempre a marcatura a uomo. Mi ricordo un Juventus-Fiorentina dove andai in scivolata su Baggio, lui rientrò e segnò. Dragusin non mi piace, Pongracic troppo precisino.

Su Chiellini

L’unico vero difensore italiano che abbiamo avuto è Chiellini. Purtroppo mi tocca dirlo, anche se non mi è mai stato simpatico, anche per via dei colori.