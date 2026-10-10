L'amarezza per la sconfitta per 2-1 contro il Genoa è esplosa ai microfoni di Radio Bruno, dove Bernardo Brovarone ha analizzato il momento critico della Fiorentina, soffermandosi sulle scelte dell'allenatore, le lacune dei singoli e il clima di forte contestazione che si è generato attorno alla squadra e alla dirigenza.

Le mosse di Vanoli e i limiti della prestazione

L'analisi del match evidenzia profonde perplessità sulle decisioni tattiche e sull'atteggiamento mostrato in campo:

Mettere Gnonto e tirare fuori Pellegrino per inserire Beto? Io ho il massimo rispetto per gli allenatori, ma l'ho trovato grottesco. Si cerca di strutturare un blocco di squadra, ma così non si entra in partita. Mastantuono è rimasto in campo per un'ora e mezza ed era visibilmente stanco. Abbiamo problemi grossi in tutti i reparti: dietro nel primo tempo la Fiorentina è stata imbarazzante, da sottocategoria. A centrocampo Oulai è apparso totalmente spaesato e privo di linea guida, vaga per il campo a modo suo e in Serie A non porta a nulla. Davanti non mi è piaciuto Beto e molto poco gli altri. Nel secondo tempo la squadra ha provato diligentemente a rimettere la situazione in ordine con più volontà e criterio, ma siamo riusciti a farlo solo in parte. Si poteva pareggiare, invece abbiamo regalato tre punti a una squadra modesta. Ne esco disgustato e pensieroso. Sono molto deluso dall'allenatore.

Le critiche a Paratici e il rischio della spirale negativa

Di fronte al malumore della piazza e ai tanti messaggi arrivati in redazione contro la società, Brovarone invita a non cadere nella solita caccia al colpevole:

Andare dritti sul direttore sportivo alla settima di campionato è ingiusto. Quando mancano i valori perché sono state sbagliate le valutazioni, diventa difficile ottenere risultati. La partita di oggi è una grande sorpresa negativa e un brutto segnale da parte del mister. Come si fa a pensare che un allenatore non riesca a dare motivazione e ferocia alla squadra dopo tre settimane di pausa? Tuttavia, è importante che la stampa e il tifo non si rinfognino nella solita spirale nulla che ci porta sempre verso la stessa direzione. Vorrei evitare questa paranoia all'ambiente.