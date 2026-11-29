Gli errori di Paratici e le colpe della società Fiorentina: il commento e l'analisi di Bernardo Brovarone
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha tracciato un quadro durissimo sul momento della Fiorentina.
Siamo allo strazio assoluto. Chi ha la delega sull'area sportiva deve prendersi le responsabilità del caso: conosco il valore di Paratici come dirigente, ma in questo momento il quadro è chiaro e ci sono stati errori pesanti. Colpisce la gestione di un gruppo in uno stato di anarchia assoluta, dove ognuno fa quello che vuole e mancano concetti, supporto, concentrazione e tenuta atletica. Non è solo un tema legato a Vanoli, anche se richiamarlo è stata una mossa discutibile: fa fatica a trovare una linea guida una squadra pagata cifre enormi ma apparsa spenta e senza certezze.
Nel prosieguo dell'intervento, Brovarone allarga l'analisi all'assetto dirigenziale del club e critica l'atteggiamento comunicativo di chi opera all'interno della società:
Il calcio richiede competenze precise e quadri societari ben strutturati, con figure dirigenziali forti e capaci di reggere la dimensione del club. Dopo la scomparsa della figura di riferimento - Barone - la scelta di affidare il ruolo di direttore generale a chi si occupava di comunicazione - Ferrari - ha lasciato la società scoperta sul piano gestionale e rappresentativo. È difficile accettare atteggiamenti di superiorità o il silenzio quando i risultati sul campo sono così negativi: servono risposte concrete, non parole che suonano come giustificazioni di fronte a un esborso economico così importante.
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