Il commento di Bernardo Brovarone
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Bernardo Brovarone, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la partita della Fiorentina contro la Juventus:
L'atteggiamento difensivo è un problema preoccupante. Se prendi due gol tutte le partite è un problema. Dragusin non mi piace, su Bremer era nascosto. Di testa è buono, ma non ha idea di come si marca un uomo. Gli va affiancato un giocatore che dia sicurezza come Pongracic.
I singoli
Viery fa errori in uscita, fuori dal suo reparto. Alcuni atteggiamenti di Oulai non mi sono piaciuti, deve disciplinarsi.
Portieri
Paratici voleva vendere De Gea. Non si può avere come secondo e terzo Christenses e Lezzerini. Uno dei due rimane a Firenze e si prende un secondo portiere. Nessuno è convinto di Martinelli, il ruolo è delicato.
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