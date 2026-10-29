Il commento di Davide Brivio su Fiorentina-Atalanta

Redazione VN
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Davide Brivio, doppio ex della sfida di stasera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:

Stasera è una partita delicata. I risultati dell'Atalanta stanno facendo fatica ad arrivare. La Fiorentina deve risollevarsi, è una grande piazza e merita una rinascita. Mi piacerebbe vedere due squadre sfrontate con grinta.

Terzino

Valdepenas mi piace, è normale che si debba adattare al calcio italiano. Deve capire che c'è anche la fase difensiva, perché lui è uno di spinta. Vanoli adesso cercherà più solidità. Etichettiamo troppo presto i calciatori.
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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