Il commento di Davide Brivio su Fiorentina-Atalanta
Davide Brivio, doppio ex della sfida di stasera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Stasera è una partita delicata. I risultati dell'Atalanta stanno facendo fatica ad arrivare. La Fiorentina deve risollevarsi, è una grande piazza e merita una rinascita. Mi piacerebbe vedere due squadre sfrontate con grinta.
Terzino
Valdepenas mi piace, è normale che si debba adattare al calcio italiano. Deve capire che c'è anche la fase difensiva, perché lui è uno di spinta. Vanoli adesso cercherà più solidità. Etichettiamo troppo presto i calciatori.
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