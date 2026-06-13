Mauro Bressan è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole sull'ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina:
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Bressan: “Ultimo trofeo ricordo indelebile. Vanoli? Ecco cosa ha saputo fare”
Le parole di Mauro Bressan sull'ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina e sul lavoro di Paolo Vanoli
Purtroppo siamo arrivati a 25 ani senza un trofeo, non l'avrei mai pensato. C'è stata anche un po' di sfortuna perché qualche finale la Fiorentina l'ha fatta. Ogni anno speriamo possa essere l'anno buono. È giusto che i tifosi abbiano delle soddisfazioni. A Firenze quando si vince qualcosa si fa festa, siamo meno abituati.
L'ultimo trofeo—
È un ricordo indelebile, soprattutto le due partite. Sembra che siano state giocate un giorno dopo l'altro. Vincere a Parma su mio cross e gol di Vanoli, poi un ritorno sofferto. Mi ricordo la festa finale, non si capiva più niente. Sono cose che ti legano. Era un gruppo coeso.
Vanoli—
Ci sono rimasto male per lui, ma capisco le scelte dei dirigenti. Vanoli ha saputo trasmettere valori di lotta, di caparbietà. Rimarrà sempre nella storia, ha fatto una cosa eccezionale. Sono convinto che con uomini scelti da lui avrebbe potuto esprimere un calcio offensivo, con un'identità. Questo non era il momento di far vedere il gioco.
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