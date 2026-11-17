Ospite ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan ha analizzato il momento dei singoli nella mediana gigliata, concentrandosi soprattutto sul rendimento altalenante di Nicolò Fagioli e sulle caratteristiche tattiche di Cher Ndour.

Secondo Bressan, le difficoltà attraversate da Nicolò Fagioli - sia in maglia viola sia nelle recenti uscite con la Nazionale - non dipendono dalle doti atletiche o tecniche, bensì dalla capacità di reggere la pressione nei momenti delicati delle partite:

Per me il suo è un problema prettamente psicologico, un tema di cui parliamo ormai da due anni. È un giocatore con enormi qualità, grande talento atletico, geometrico e tecnico, ma non ha ancora compiuto quello step mentale decisivo che garantisce continuità di rendimento. Soprattutto fatica a leggere i momenti della gara quando la squadra va in difficoltà e serve una carica emotiva forte: questo aspetto non lo ha mai mostrato fino in fondo, lasciando sempre un punto interrogativo. Le qualità ci sono, ma non bastano per affermarsi ad altissimi livelli. Nelle ultime partite ha giocato spesso solo un tempo venendo poi sostituito, anche in Nazionale: c'è sicuramente un calo fisico momentaneo, ma pesa soprattutto la testa. A 25 anni non puoi non avere un po' di personalità, altrimenti è giusto farsi delle domande.