Mauro Bressan commenta così a Radio Bruno il momento di Fagioli e Ndour e la loro collocazione in campo
Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas
Ospite ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan ha analizzato il momento dei singoli nella mediana gigliata, concentrandosi soprattutto sul rendimento altalenante di Nicolò Fagioli e sulle caratteristiche tattiche di Cher Ndour.
Il nodo psicologico
Secondo Bressan, le difficoltà attraversate da Nicolò Fagioli - sia in maglia viola sia nelle recenti uscite con la Nazionale - non dipendono dalle doti atletiche o tecniche, bensì dalla capacità di reggere la pressione nei momenti delicati delle partite:
Per me il suo è un problema prettamente psicologico, un tema di cui parliamo ormai da due anni. È un giocatore con enormi qualità, grande talento atletico, geometrico e tecnico, ma non ha ancora compiuto quello step mentale decisivo che garantisce continuità di rendimento. Soprattutto fatica a leggere i momenti della gara quando la squadra va in difficoltà e serve una carica emotiva forte: questo aspetto non lo ha mai mostrato fino in fondo, lasciando sempre un punto interrogativo. Le qualità ci sono, ma non bastano per affermarsi ad altissimi livelli. Nelle ultime partite ha giocato spesso solo un tempo venendo poi sostituito, anche in Nazionale: c'è sicuramente un calo fisico momentaneo, ma pesa soprattutto la testa. A 25 anni non puoi non avere un po' di personalità, altrimenti è giusto farsi delle domande.
Bressan ha poi indicato il ruolo ideale per valorizzare le caratteristiche del centrocampista, sottolineando al contempo una lacuna di leadership all'interno della rosa di Paolo Vanoli:
Alla Fiorentina in questo momento servirebbe un vero leader in campo, qualcuno capace di trasmettere esperienza ai più giovani e di gestire certe situazioni delicate durante i novanta minuti. Sul piano tattico, al di là delle richieste dell'allenatore, io vedo Fagioli come un play puro davanti alla difesa, molto geometrico, oppure in una mediana a due. Non possiede le caratteristiche del centrocampista box-to-box che attacca gli spazi con aggressività: per rendere al massimo deve avere il gioco davanti a sé.
Il giudizio su Ndour
In chiusura, l'ex calciatore viola si è soffermato su Cher Ndour, spiegando i motivi per cui il giovane centrocampista trova spazio nelle rotazioni nonostante una resa poco appariscente:
Vanoli lo conosce bene e sa esattamente cosa può dare alla squadra. Visto da fuori, Ndour è un ragazzo dotato di un'ottima struttura fisica che gioca in maniera ordinata, ma non ha un vero cambio di passo né l'istinto dell'incursore. Ha segnato un gran gol con l'Under 21 e ha fatto buone cose, ma per l'opinione pubblica non è il classico centrocampista che ruba l'occhio perché mantiene un andamento molto lineare. Tuttavia, proprio per la sua solidità, per l'equilibrio della Fiorentina il tecnico può considerarlo una pedina preziosa.
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