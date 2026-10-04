Durante Sport Mediaset, Borja Valero ha parlato del dualismo tra Nico Paz e Franco Mastantuono. Due dei talenti più interessanti del calcio argentino, oggi in competizione anche per un posto da titolare nell'Argentina di Lionel Scaloni:

Credo che Franco (Mastantuono) farà più gol di Nico (Paz), ma di sicuro vorrei essere in Scaloni perché ha una bella scelta.

"Franco deve viversi Firenze"

Borja Valero, che a Firenze ha vissuto anni importantissimi della propria carriera e dove vive tutt'oggi, ha poi rivolto un consiglio personale al giovane numero 30 viola, invitandolo a vivere pienamente la sua esperienza in città:

A Franco consiglio di vivere Firenze, se entra in sintonia con i fiorentini starà benissimo in città.

Un suggerimento che arriva dal 'sindaco' in persona che conosce bene il rapporto particolare tra Firenze e i suoi giocatori.