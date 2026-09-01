Dazn, durante Bordocam, riporta un dialogo tra Fabregas (allenatore del Como) e Manna (ds del Napoli) con protagonista Moise Kean prima della sfida tra le due squadre andate in scena nel weekend di Serie A. I due, infatti, si mettono a parlare proprio dell'ormai ex attaccante della Fiorentina, con il direttore sportivo del Napoli che chiede al tecnico se Kean sarebbero arrivato e l'allenatore spagnolo che risponde: "Sì, penso di sì, anche se sono un po' spaventato perché martedì il mercato chiude". Morale della favola, tutti sappiamo come è andata a finire. Moise Kean è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Como.