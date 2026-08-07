Antonio Bongiorni sui settore giovanili in Italia, i problemi che ci sono ormai da anni e il lavoro che sta svolgendo questa estate la Fiorentina

Redazione VN
Udinese Calcio v Parma Calcio 1913 - Serie A

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Antonio Bongiorni, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione giovani nel calcio italiano. Le sue parole:

L'uscita di Ranieri dell'altro giorno è importante, dicendo che la colpa è dei settori giovanili. I talenti possono nascere, ma i grandi giocatori sono altra cosa. Sui settori giovanili c'è da fare una profonda riforma: ovvero più italiani vengono messi in campo, più abbiamo al possibilità di avere giocatori per la Nazionale.

Sulla Fiorentina

La Fiorentina mi sta piacendo, perché ci sono ragazzi giovani e grande entusiasmo. Sento tanti amici di Firenze ne sono felici. Penso che verrà fuori qualcosa di interessante, visto il lavoro che sta svolgendo Paratici.
Fabio Paratici

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