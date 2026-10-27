Il giornalista del CorSera Alessandro Bocci è intervenuto oggi a Radio Bruno per parlare della Fiorentina e della situazione di classifica. C'è preoccupazione? "Io sono preoccupato e non da ora".

"La Fiorentina ha buone individualità ma è costruita molto male e i risultati mi stanno dando purtroppo ragione. E se contro Como e Inter fai due buoni partite ma perdi uguale, è un altro segnale preoccupante. Le prossime partite contro Atalanta, Sassuolo e Juve non sono così proibitive, viste anche le difficoltà delle altre, però la Fiorentina ha l'urgenza di fare punti" dice Bocci.

Sui singoli e sui correttivi di Vanoli: "Nessuno di noi si entusiasma con Brescianini, però con un centrocampista in più la Fiorentina ha avuto maggiore solidità. L'errore di San Siro è stato consegnarsi completamente all'Inter nel secondo tempo, però la strada del 4-3-3 mi sembra già un passo in avanti. Mi auguro che Mastantuono ritrovi più brillantezza, forse servirebbe liberarlo un po' di più dai compiti difensivi".

Infine una considerazione su Vanoli e su quanta fiducia si possa ancora concedere al tecnico: "Non voglio pensare a scenari catastrofici. Se si deve mettere in discussione Vanoli, che sarebbe il secondo allenatore, bisogna mettere in discussione soprattutto chi questa squadra l'ha creata. La Fiorentina è acerba, da questo punto di vista ha un lavoro ancora più complicato dell'anno scorso".