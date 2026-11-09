Il commento di Alessandro Bocci al Pentasport di Radio Bruno

Redazione VN
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

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Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Juventus:

Oulai ha giocato una buona partita. Il ragazzo è acerbo, ha fatto bene Vanoli a toglierlo perché rischiava il rosso. Ma la sua presenza è quasi indispensabile. Senza la palla Goncalves non ha brillato, è molto bravo quando ha il pallone tra i piedi. Ancora la squadra non ha trovato equilibrio, ma nelle ultime due partite mi sembra meglio.

Centrocampo

Oulai e Atta devono giocare, quindi bisogna capire che ruolo ha Fagioli. Credo si vada verso una Fiorentina con il 4-3-3. Non si può continuare a chiedere a Mastantuono di fare 100m avanti e indietro e pensare che sia ancora lucido al momento del tiro. Protegge Jimenez, ma bisogna mantenere la sua lucidità.
Alessandro Bocci

La difesa

Ieri abbiamo preso gol per errori. Il problema non è solo la difesa, ma tutta la fase difensiva: il centrocampo deve fare la sua parte. Valdepenas è stato un acquisto intelligente, il futuro è suo.

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