Il giornalista ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro la Roma

Redazione VN
ROMA STADIO OLIMPICO SERIE A ROMA VS FIORENTINA

VIDEO - Grosso: "Kean-Dodò? Vi spiego le mie scelte. Riduttivo parlare dei singoli"

Alessandro Bocci ha parlato al Pentasport di Radio Bruno tornando sulla sconfitta della Fiorentina contro la Roma:

Il commento

La scelta scriteriata di cambiare sistema di gioco contro la Roma non la capisco, Grosso mi sembrava Pioli, ha rinnegato subito due mesi di lavoro. Vedere Atta fare praticamente il terzino mi faceva pena, anche Dodò doveva andare in panchina come Kean se fosse per il mercato, a meno che non ci fosse un ordine superiore o che magari Dodò resti. Oulai dovrebbe essere pronto, non capisco perché non abbia giocato. La Roma correva il triplo, la garra è l'aspetto più inconcepibile. Vieni da una stagione disastrosa, non mi puoi giocare con quell'atteggiamento lì. Mastantuono è uno che va lasciato libero, mi sembra meglio quando attacca centralmente.
Alessandro Bocci

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