Le parole di Biasin sul momento della Fiorentina e il lavoro di Vanoli dopo la sconfitta contro il Como
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Il giornalista, Fabrizio Biasin, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della Fiorentina dopo la sconfitta con il Como. Queste le sue parole:
La Fiorentina ha un potenziale importante ma è una squadra pasticciata. L'estate scorsa hanno comprato e venduto una marea di giocatori su una squadra che in realtà, nella seconda parte della passata stagione, qualcosa di buono l'aveva fatto perché aveva portato a casa una salvezza che ad un certo punto non era così scontata. L'aver mescolato così tanto la minestra mi porta a pensare che ci vorrà ancora del tempo prima di trovare la chiave. Ma mentre tu cerchi di trovare la chiave, le altre fanno punti. Per questo, l'estate scorsa personalmente non avevo dato un gran voto al mercato della Fiorentina, nonostante tutti quanti avevano invece premiato un certo tipo di operazioni. I giocatori ci sono, tanti e potenzialmente forti, ma è stato fatto un piccolo pasticcio, anche perché l'attuale allenatore Vanoli, che per me è bravo, in realtà non era l'allenatore scelto dai suoi dirigenti. E quindi è tutto un pasticcio.
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