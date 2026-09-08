Biasin a Radio Sportiva: "Grosso ha fatto scelte sbagliate. Elogiato Paratici per un Fantacalcio, Vanoli non conosce la squadra, ha bisogno di tempo"

Giada Di Stefano
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L'opinionista e caporedattore di Libero, Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva per commentare l'addio di Grosso ed il ritorno in viola di Vanoli.

Grosso ha fatto scelte che lo hanno messo in difficoltà, soprattutto alla prima giornata di campionato, schierando giocatori fuori dal progetto. Per tutta l'estate, a Firenze è stato celebrato il lavoro di Paratici per i giocatori che ha portato. Mi è sembrata la celebrazione del Fantacalcio più che del calcio. Prendere tanti giocatori buoni non equivale a costruire una squadra.

E sul lavoro di Vanoli

Sembra che Paratici abbia solo accumulato giocatori. Adesso per metterli insieme ci vogliono tempo e lavoro. Non è semplice, fare qualche operazione in meno forse avrebbe aiutato. Perdere Kean e Mnadragora alla fine del mercato? Il primo è una punta rara nel nostro calcio, Mandragora è stato importantissimo per la Fiorentina delle ultime stagioni: farlo partire è stata un'assurdità. Vanoli è andato via pochi mesi fa ma non conosce la squadra, che è stata completamente trasformata... ha bisogno di tempo.
Ferrari, Grosso e Paratici

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