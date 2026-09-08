Biasin a Radio Sportiva: "Grosso ha fatto scelte sbagliate. Elogiato Paratici per un Fantacalcio, Vanoli non conosce la squadra, ha bisogno di tempo"
VIDEO VN - Amoruso: "Vanoli considerato inadeguato, perché richiamarlo?"
L'opinionista e caporedattore di Libero, Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva per commentare l'addio di Grosso ed il ritorno in viola di Vanoli.
Grosso ha fatto scelte che lo hanno messo in difficoltà, soprattutto alla prima giornata di campionato, schierando giocatori fuori dal progetto. Per tutta l'estate, a Firenze è stato celebrato il lavoro di Paratici per i giocatori che ha portato. Mi è sembrata la celebrazione del Fantacalcio più che del calcio. Prendere tanti giocatori buoni non equivale a costruire una squadra.
E sul lavoro di Vanoli
Sembra che Paratici abbia solo accumulato giocatori. Adesso per metterli insieme ci vogliono tempo e lavoro. Non è semplice, fare qualche operazione in meno forse avrebbe aiutato. Perdere Kean e Mnadragora alla fine del mercato? Il primo è una punta rara nel nostro calcio, Mandragora è stato importantissimo per la Fiorentina delle ultime stagioni: farlo partire è stata un'assurdità. Vanoli è andato via pochi mesi fa ma non conosce la squadra, che è stata completamente trasformata... ha bisogno di tempo.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli 2.0, così cambia la Fiorentina: modulo, certezze e i nuovi arrivati
Social
Pedullà: "Paratici sta rimediando a errori che un dirigente medio non può fare"
Rassegna stampa
"Questa non è una rosa competitiva": lite e addio Grosso, torna Vanoli nel caos viola
Social
Zazzaroni: "La mia intervista ha cambiato il mood intorno a Vanoli"
Altre news
Clamoroso dalla Spagna! James Rodriguez vicino all'Avellino
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti