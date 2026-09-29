Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il portiere Marco Silvestri ha tracciato un bilancio sull'avvio di stagione della Fiorentina e sulle qualità del suo ex compagno di squadra Beto, soffermandosi sulla mentalità dell'attaccante e sulle potenzialità della rosa viola.

La serietà e l'etica del lavoro di Beto

Silvestri ha svelato un aneddoto legato al periodo trascorso insieme all'Udinese, evidenziando la dedizione dell'attaccante:

Una cosa che a me ha sempre colpito di Beto è che lui quando faceva gol in allenamento esultava, come in partita. Quindi lui è anche un grande lavoratore, molto serio. Per me è un grande attaccante. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto.

Il momento della squadra e le prospettive future

Analizzando l'impatto di Beto con la nuova maglia, Silvestri ha aggiunto:

Quest'anno l'ho visto in un paio di circostanze, ancora secondo me non al top. Poi vabbè c'è anche da dire che la Fiorentina non ha reso un po' in generale in questo periodo, però comunque la squadra è veramente forte sulla carta e non mi aspettavo una partenza così quest'anno.

Nonostante le difficoltà iniziali, la fiducia nel gruppo gigliato resta intatta:

Anche loro hanno le carte in regola veramente per tirarsi fuori alla grande, perché è una squadra veramente forte.