Daniel Bertoni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport
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L'ex calciatore viola e campione del Mondo con l'Argentina nel 1978 Daniel Bertoni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
Centenario? Io ci sarò. È un peccato che non ci sia Antognoni perché è una bandiera e tutti i tifosi lo amano. Il vero dieci è lui. La società doveva ricordarselo prima, non solo adesso.
Mastantuono
Per lui è un bene essere a Firenze. Il Real Madrid l'ha preso troppo giovane e adesso ha fatto bene a mandarlo in prestito. Il giocatore ha qualità e quantità, ma è difficile giocare in Europa. Lui farà di tutto per ambientarsi nel calcio italiano, deve farsi le ossa. Farà una grande carriera, ma ha giocato poco. Deve lavorare con umiltà.
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