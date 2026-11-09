È un momento non felicissimo per la Fiorentina, bisogna lottare per ogni punto
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L'ex portiere Gianluca Berti è intervenuto durante la trasmissione 30° minuto a Italia7. Le sue parole
Ve bene anche il pareggio per come è andata la partita. De Gea? Quando prendi gol nell'area piccola il portiere può fare qualcosa in più. Ma lo sappiamo che non eccelle nelle uscite, ma è un bravissimo portiere tra i pali. Ci ha salvato tante volte, ma tutti si ricordano gli errori. Pellegrino non riempie l'occhio, a Parma ha fatto bene. Ha dimostrato di saper buttare dentro la palla.
La classifica
È un momento non felicissimo per la Fiorentina, bisogna lottare per ogni punto. Le aspettative a inizio anno erano altre, ma tante volte non si incastrano le cose. C'è stato anche il cambio allenatore. La Fiorentina ha qualità rispetto alle altre squadra in fondo alla classifica.
Reti subite
La Fiorentina ha caratteristiche molto offensive. Gli esterni vanno, gli attaccanti non rientrano e al centrocampo piace inserirsi e meno difendere. Gli equilibri vanno gestiti, ma ormai nessuno difende più.
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