Le parole di Enzo Baldini sulla Fiorentina, il centrocampo in vista del Napoli e le qualità di Paolo Vanoli
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Il giornalista Enzo Baldini, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa Fiorentina in vista della gara contro il Napoli:
Se Fagioli si conferma quello di sette anni fa, è giusto che Oulai e Atta giochino con lui, con Ndour pronto a subentrare. L'ivoriano è stato uno dei colpi più importanti del mercato, ne sentiremo parlare tanto.
Su Paratici e il ritorno di Vanoli
Paratici sbaglò a non confermarlo, ma poi è stato bravo a richiamarlo. Vanoli, e lo confermo adesso, è uno dei migliori allenatori in Italia insieme a Fabregas. Sono contento che sia ritornato lui e non allenatori come Allegri o Sarri che ormai sono al tramonto.
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