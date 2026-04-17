Baldini: “Vanoli tecnico di valore, ma la scelta spetta a Paratici, non alla Curva”

"Non abbiamo ancora raggiunto matematicamente la salvezza, ma la nave dovrebbe finalmente arrivare in porto nelle prossime settimane. Per questo dovremo ringraziare Vanoli , riconoscendogli il merito di aver centrato l'obiettivo con diverse giornate d'anticipo . Non dimentichiamo che è arrivato a Firenze in una situazione drammatica: la squadra aveva solo 4 punti, una preparazione atletica da rifare e una società orfana di dirigenti dopo la scomparsa del presidente. Riguardo al futuro della panchina, non deve essere la Curva a decidere: conta esclusivamente il pensiero di Paratici . La piazza non ha mostrato grande entusiasmo verso l'attuale tecnico, ma Vanoli resta un ottimo professionista. Ha avuto il grande merito di aver recuperato Parisi , trasformato Fagioli e riscoperto il talento di Ndour ."

Mercato e gestione della gara

"Su Piccoli pesano inevitabilmente l'importante investimento economico, la concorrenza di un giocatore come Kean e l'annata complessivamente difficile della squadra. Se Kean dovesse partire, mi auguro l'arrivo di un centravanti di pari livello. Non era affatto scontato battere una squadra inglese ieri, considerando le assenze di Kean e Dodò e un Fagioli al 50% della condizione. Tuttavia, ho dei dubbi sulla gestione dei cambi: non ho capito le sostituzioni diSolomoneGudmundsson. Finché sono rimasti in campo loro due, la Fiorentina è sembrata davvero viva."