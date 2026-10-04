Arthur Atta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tornando sulle difficoltà incontrate dalla squadra nella prima parte della stagione e sul cambio di allenatore che ha portato in panchina Paolo Vanoli:

Il francese ha ripercorso il lavoro svolto durante il ritiro estivo con Fabio Grosso, spiegando come le aspettative iniziali fossero diverse rispetto a quanto poi accaduto:

“A volte è difficile capire e spiegare le cose. Durante il ritiro con Grosso abbiamo lavorato bene, pensavamo di poter fare qualcosa di importante e diventare una bella squadra. Purtroppo non ci siamo riusciti”.

Su Vanoli e il concetto di squadra

Atta ha poi raccontato il nuovo corso con Vanoli, sottolineando soprattutto la richiesta dell’allenatore di mettere le qualità individuali al servizio del gruppo:

“Adesso lavoriamo con Vanoli, le sue idee sono chiare, vuole prima di tutto che diventiamo una squadra. Dobbiamo correre insieme e fare le cose insieme. Sappiamo di avere qualità, ma dobbiamo metterle al servizio del collettivo”.