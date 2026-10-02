Diddi a Radio Bruno: "Vanoli ha dato equilibrio rispetto a Grosso. Ha capito che Jimenez è un quinto e copre a sinistra"

Redazione VN
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Il match analyst e volto social Luca Diddi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole sulla Fiorentina:

Vanoli ha portato equilibrio e non è scontato. Perché la Fiorentina di Grosso non ce l'aveva. Non ti puoi permettere di giocare con Gudmundsson, Atta, Jimenez... Vanoli ha portato equilibrio e ha capito che Jimenez è un quinto, e così si è coperto di più sul lato sinistro. E a sinistra l'ampiezza gliela garantisce Njie. Ora va inserito Goncalves. Ma a lui non puoi chiedere lo stesso lavoro di Njie. SOno curioso di vedere come lo inserirà. Lui è un calciatore da Champions League, sono curioso di vedere che tipo di convivenza si inventerà, anche con Atta. E a proposito di Atta, non ha giocato buone partite. Ma è il giocatore che sta underperformando di più in A. Ha calciato tanto e ha anche fatto registrare un buon dato sugli xG. È vicino a trovare il gol, ma non è stato fortunato.
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Beto e Pellegrino

Potrebbero addirittura giocare insieme in determinati contesti. Hanno caratteristiche differenti e Vanoli può schierarli in base alla partita. Non esiste un titolare.

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