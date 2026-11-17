In estate l'arrivo di Paratici ha fatto da catalizzatore per l'arrivo di calciatori che sembravano irraggiungibili per la Fiorentina
VIDEO VN - Angeloni: "Paratici lo conosco da anni. Vuole investire sui giovani"
Eugenio Ascari, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del mercato della Fiorentina in vista di gennaio:
Hojbjerg non sarà facile strapparlo all'Olympique. C'è anche concorrenza per il giocatore, anche se rappresenterebbe il profilo ideale. Farebbe salire di gran lunga la qualità del centrocampo. Difesa? Darei tempo a Dragusin e a Viery di ambientarsi.
Appetibilità
In estate l'arrivo di Paratici ha fatto da catalizzatore per l'arrivo di calciatori che sembravano irraggiungibili per la Fiorentina. Per Atta c'era il Milan, è stato bravissimo il direttore. Adesso però questa appetibilità l'ha persa per la situazione in classifica. Saranno fondamentali le prossime due partite.
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