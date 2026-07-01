Amoruso: “Viery ha la cattiveria che mancava. Obiettivo stagionale? Vi spiego”

Le parole di Lorenzo Amoruso a Radio Bruno sulle prossime mosse di casa Fiorentina. Ecco le sue considerazioni

Alessio Vannini 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 19:20)

Intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha analizzato il futuro della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Viery è un giocatore molto interessante. Dovrà adattarsi al calcio italiano, ma ha una buona tecnica e una cattiveria agonistica che negli ultimi anni è mancata ai difensori della Fiorentina. È un centrale con le caratteristiche che mi aspettavo, assolutamente adatto alla squadra viola."

"Pradé è sceso a compromessi" — "L'anno scorso Pradè, pur di prendere Pioli, è sceso a compromessi: di conseguenza sono stati scelti determinati giocatori perché l'allenatore li pretendeva, e la colpa di questo è ovviamente del dirigente. Paratici si sarà accorto delle carenze della rosa e ha voluto intervenire subito. Si sarà confrontato prima con Vanoli e poi con Grosso per capire le reali intenzioni del nuovo mister. Anche l'arrivo del giovane attaccante del Verona rappresenta un investimento importante: è una scommessa, ma in caso di un suo exploit la plusvalenza sarebbe incredibile."

"Se mi aspetto un mercato focalizzato sul futuro?" — Non mi aspetto un anno di transizione, bensì di crescita, pur mantenendo lo sguardo lungimirante. La Fiorentina partirà da una base che non può certo essere quella della passata stagione. Credo che i calciatori che l'anno scorso hanno fatto male non ripeteranno un'annata così negativa. In più, qualche giovane potrebbe emergere e conquistarsi una maglia da titolare. Non penso che la Fiorentina punti dichiaratamente al quarto o quinto posto; l'obiettivo principale sarà migliorare il gioco espresso l'anno scorso attraverso un'identità ben definita. Fagioli, valutando l'intera stagione, è stato quello con il rendimento migliore. Le amichevoli estive serviranno proprio a capire se le dure lezioni del passato siano servite a qualcosa. Spero che tutti i giocatori si siano già messi a disposizione di Grosso e che il tecnico sia riuscito a entrare nella testa di ognuno di loro."

Thorstvedt? — "È un giocatore che può fare decisamente comodo alla Fiorentina: è solido, concreto e difficilmente va in difficoltà. Anche quando non è al top della condizione, si mette totalmente a disposizione della squadra cercando di limitare al minimo gli errori. In questo preciso momento, però, sarà fondamentale fare chiarezza sulle cessioni prima ancora che sugli acquisti, in particolare a centrocampo, dove numericamente ci sono troppi calciatori in rosa."