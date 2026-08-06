Amoruso su Radio Sportiva: "Polemica italiani? Confusione nell'ultimo anno. Fagioli può partire, dalla Fiorentina mi aspetto un esterno".

Redazione VN
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L'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva a proposito della Firoentina partendo dalle parole di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport:

A Firenze sono arrivati italiani anche un po' sopravvalutati. La scorsa stagione si è registrato un miscuglio di situazioni e c'era un allenatore che aveva un po' di confusione in testa. E nessuno aveva capito l'idea di gioco. Difficile giudicare i singoli lo scorso anno. Ma pensiamo, per esempio, a Ndour. E' partito indietro e oggi è un pezzo pregiato. Fagioli lo stesso, anche se credo possa lasciare Firenze. Pioli disse che il regista non lo poteva fare, e invece con Vanoli lo ha fatto molto bene. Bisogna capire i momenti, io non credo che esistano allenatori stupidi che non fanno giocare gli italiani apposta. Acquisti? Io mi aspetto un altro esterno.
ACF Fiorentina v Genoa CFC - Serie A

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