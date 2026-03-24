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Amoruso: “In difesa manca comunicazione. Kean non è ancora brillante”

Lorenzo Amoruso
Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha analizzato le ultime prestazioni in casa viola e il momento generale della squadra di Vanoli
Alessio Vannini

Lorenzo Amoruso nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno è intervenuto per parlare del momento viola. Ecco le sue considerazioni:

"La squadra sembra più coesa. Soffre insieme. La partita con l'Inter è servita per vedere i pregi della Fiorentina. Abbiamo visto anche qualche difetto, però, dopo il gol nei primi minuti, la squadra si è ripresa e ha giocato veramente bene. Ero convinto che la Fiorentina potesse fare una grande prova. La vittoria con la Cremonese e quella esterna col Rakow hanno fatto sì che la squadra ritrovasse un po' di entusiasmo. Cagliari e Parma pensavano di essere già fuori dalla lotta salvezza, ma in realtà stanno molto male. Le prossime tre partite della Fiorentina determineranno la salvezza dei viola."

I cambi di Vanoli?

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"Delle volte servono anche per perdere tempo. Ci sono molti giocatori che entrano in campo e non riescono a entrare con la giusta concentrazione, ma non so che cambi la gente si potesse aspettare: i calciatori a disposizione sono quelli. Per quanto criticato in precedenza, per me Vanoli ha preparato molto bene la partita con l'Inter, concedendo uno sterile possesso palla ai nerazzurri e negando loro le occasioni da gol. Fisicamente mi sembra che i ragazzi stiano davvero bene."

Il gol subito?

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"Ranieri e Pongracic non comunicano tra loro, così come tutta la difesa viola. Il calcio è un gioco di contatto fisico: non va bene che Ranieri non senta e non veda Pio Esposito. In area di rigore si marca a uomo. Anche De Gea, per me, poteva uscire. Non era una palla alta e neanche troppo veloce; poteva provare a uscire di pugno."

Kean vs Esposito

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"Mi sono piaciuti i nostri centrocampisti: buona gestione della palla e ho visto con piacere la fisicità di Ndour. Nelle ultime partite l'ho visto maggiormente protagonista. Kean l'ho visto fisicamente bene, però non mi è sembrato brillante e reattivo. Nel primo tempo, il Kean che sta bene segna su quel cross basso messo in area da Brescianini. Però ha combattuto. Moise quest'anno è mancato. Esposito ha una fisicità dirompente, deve migliorare il gioco di squadra. Credo che in Nazionale sia possibile vederli insieme."

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