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Pardo: “Con un Franchi pieno la Fiorentina non avrebbe quella classifica”

Pardo: “Con un Franchi pieno la Fiorentina non avrebbe quella classifica” - immagine 1
Il Franchi è sempre stato un fattore in casa Fiorentina, come sostiene Pierluigi Pardo
Redazione VN

Nel corso di Stadi 5.0, approfondimento di Dazn sugli stadi italiani, si è parlato anche del Franchi. La Fiorentina sta soffrendo l'assenza di una parte del proprio tifo, come sostiene Pierluigi Pardo. Le parole del noto commentatore televisivo:

"Manca ovviamente la controprova, ma secondo me, con lo stadio pieno la Fiorentina non avrebbe non avrebbe avuto i problemi che ha avuto nella prima parte di questa stagione. Commisso ha sempre conservato l'Italia nel suo cuore. In Italia è venuto per fare busines, ma non come mordi e fuggi, ha lasciato un segno nella città, il Viola Park"

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