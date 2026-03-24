Pardo: “Con un Franchi pieno la Fiorentina non avrebbe quella classifica”

"Manca ovviamente la controprova, ma secondo me, con lo stadio pieno la Fiorentina non avrebbe non avrebbe avuto i problemi che ha avuto nella prima parte di questa stagione. Commisso ha sempre conservato l'Italia nel suo cuore. In Italia è venuto per fare busines, ma non come mordi e fuggi, ha lasciato un segno nella città, il Viola Park"