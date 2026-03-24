Open Var, Tonolini: “Lettura corretta sulla mano di Pongracic, ecco perchè”

Fiorentina-Inter ha fatto discutere anche per il possibile fallo di mano di Marin Pongracic . L'abitro Colombo non ha ravvisato gli estremi per il penalty. Decisione confermata anche durante Open Var su Dazn, dall'ex arbitro Mauro Tonolini :

"Lettura corretta già da campo con l'arbitro che è in un'ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio. Il pallone rimbalza davanti a Pongračić che prova a giocarlo con il tacco e avviene poi il contatto con il braccio dello stesso che è assolutamente naturale rispetto al movimento. Una situazione di assoluta non punibilità. Corretta la scelta di Colombo che poi viene avvallata dal Var Maresca e Massa"