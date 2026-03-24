Fiorentina-Inter ha fatto discutere anche per il possibile fallo di mano di Marin Pongracic. L'abitro Colombo non ha ravvisato gli estremi per il penalty. Decisione confermata anche durante Open Var su Dazn, dall'ex arbitro Mauro Tonolini:
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Open Var, Tonolini: “Lettura corretta sulla mano di Pongracic, ecco perchè”
Il fallo di mano di Pongracic, non sanzionato in Fiorentina-Inter, fa discutere. Da Open Var arriva una conferma
"Lettura corretta già da campo con l'arbitro che è in un'ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio. Il pallone rimbalza davanti a Pongračić che prova a giocarlo con il tacco e avviene poi il contatto con il braccio dello stesso che è assolutamente naturale rispetto al movimento. Una situazione di assoluta non punibilità. Corretta la scelta di Colombo che poi viene avvallata dal Var Maresca e Massa"
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