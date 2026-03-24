Bellinazzo: “Commisso aveva pronti i soldi per lo stadio. Firenze esempio negativo”

Dazn ha realizzato uno speciale sullo Stadio Franchi, e non solo. Durante Stadi 5.0 ha parlato Marco Bellinazzo , giornalista del Sole 24 Ore. Ecco cosa ha detto sul tema stadio:

"Commisso aveva pronto un investimento da 300 milioni, ed è stato messo nelle condizioni di rinunciare a quel progetto per fare dei lavori su un impianto e quindi spendere soldi pubblici. E io ritengo che non debbano essere spesi fondi pubblici per gli stadi, magari per la parte, come dire, esterna, per le infrastrutture viarie e quant'altro, ma sono società di calcio, e devono investire perché hanno dei ritorni. Quindi esattamente Firenze rappresenta quello che non deve accadere"