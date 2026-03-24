Oggi, al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Andrea D'Amico, agente del mister Paolo Vanoli, per commentare il pareggio in casa contro l'Inter:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ag. Vanoli: “Vive al VP, sta dando tutto. Futuro? I risultati stanno arrivando…”
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Ag. Vanoli: “Vive al VP, sta dando tutto. Futuro? I risultati stanno arrivando…”
Vi proponiamo le dichiarazioni di Andrea D'Amico al Pentasport di oggi
Il lavoro di Paolo è stato importantissimo, sia in campo che a livello mentale. Sono state fatte delle scelte che hanno alzato l'autostima del gruppo; forse con un pizzico di fortuna avremmo potuto fare qualche punto in più. Il punto di forza del mister è stato voler collezionare punti a tutti i costi, e questa voglia l'ha trasmessa ai giocatori. Forse non si comprende quanto sia difficile arrivare in una squadra con tali difficoltà e provare ad invertire la rotta: bisogna entrare nelle teste dei giocatori.
La presenza di Paratici—
I risultati stanno arrivando, poi ovviamente vedremo a fine anno... Intanto siamo ai quarti di finale anche in Conference League. La figura di Paraticiè fondamentale: la morte di Rocco ha aggravato un periodo già pesante a livello mentale. La premura di Paolo è stata quella di stare vicino ai ragazzi: ha deciso di vivere al Viola Park per immedesimarsi al meglio nella loro testa e sentirsi un calciatore a tutti gli effetti.
Il futuro di Vanoli—
Non abbiamo ancora pensato al futuro, non ne abbiamo parlato. Non bisogna fare l'errore di sentirsi "già arrivati", vedremo a fine anno dove saremo arrivati e faremo le dovute considerazioni.
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