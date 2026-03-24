Bardazzi: “Ecco come Vanoli spera in Gud. Croci un ragazzo da tenere d’occhio”

Oggi, ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport abbiamo sentito la voce di Leonardo Bardazzi: "Rivincere il Torneo di Viareggio è comunque bello per la Fiorentina, nonostante non sia più al livello di prima. Se Croci tiene la testa sulle spalle può fare davvero grandi cose: ha quasi 16 anni ma ha fatto doppietta in finale da sotto età, è veramente bravo... infatti ha già esordito in Primavera".