Oggi, ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport abbiamo sentito la voce di Leonardo Bardazzi: "Rivincere il Torneo di Viareggio è comunque bello per la Fiorentina, nonostante non sia più al livello di prima. Se Croci tiene la testa sulle spalle può fare davvero grandi cose: ha quasi 16 anni ma ha fatto doppietta in finale da sotto età, è veramente bravo... infatti ha già esordito in Primavera".
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi: “Ecco come Vanoli spera in Gud. Croci un ragazzo da tenere d’occhio”
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Bardazzi: “Ecco come Vanoli spera in Gud. Croci un ragazzo da tenere d’occhio”
Ecco il commento di Leonardo Bardazzi al Pentasport
Riguardo al pareggio con l'Inter—
Riguardo alla prima squadra: domenica ho provato piacere nel vedere giocare la Fiorentina. Abbiamo visto una squadra che se l'è voluta giocare alla pari con la capolista. Dopo 40 secondi hanno preso gol e sono andati in bambola, ma poi hanno avuto la voglia e la capacità di rispondere alle difficoltà e migliorare: non solo abbiamo pareggiato, ma abbiamo sfiorato l'ambizione di vincere la partita.Ndour mi è piaciuto molto, non solo per il gol. Lui è l'arma tattica con cui Vanoli sta cercando di accendere Gudmundsson: il suo talento non è in discussione, non possiamo pretendere che sia sempre Kean a risolvere le partite. In panchina la Fiorentina non aveva molto, Fabbian e Fazzini non fanno lo stesso lavoro dei titolari.
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