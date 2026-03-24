Marcolin: “Oggi al Franchi c’è tristezza. Prima la Fiesole ti spingeva”

I lavori al Franchi ne stanno limitando la capienza da quasi 2 stagioni. Un impatto negativo per il mondo Fiorentina, come conferma anche Dario Marcolin . L'ex centrocampista della Lazio ha parlato a Dazn:

"Io sono stato con Mihajlovic a Firenze 2 anni, facevo il secondo con lui e ci allenavamo anche dentro lo stadio, ma soprattutto quando giocavi c'era quella curva che ti dava una spinta in più, era il dodicesimo uomo in campo. Oggi vai a fare la telecronaca e c'è una tristezza, c'è c'è poco calore, c'è silenzio, c'è c'è poca partecipazione per quanto il tifoso della Fiorentina c'è ed è pronto a sostenere la squadra, ma c'è un vuoto"