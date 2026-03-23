Ferrara: “Fagioli straordinario, con lui meglio della mediana dell’Inter”

"Fiorentina ha avuto diverse occasioni e il controllo del gioco, il centrocampo con Fagioli ha avuto la meglio sulla mediana nerazzurra"

Redazione VN 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 19:16)

Benedetto Ferrara è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno per commentare Fiorentina-Internel corso del "Pentasport"

"La Fiorentina è imprevedibile, a volte anche nel positivo. È stata una bella partita. Ha avuto diverse occasioni e il controllo, con momenti di bel gioco che non vedevamo da tempo. Ho visto una squadra reattiva, in palla. Nei primi dieci minuti c'è stata sofferenza, ma bravi a resistere e reagire prendendo il pallino nel corso della partita. Ti permette di andare alla sosta in maniera più leggera e più tempo per recuperare quei giocatori che ci servono, come Solomon".

Fagioli? "Straordinario, palleggiava e guidava il gioco al cospetto di un signor centrocampo. Ha dettato i ritmi in maniera perfetta, con le mezzali che hanno fatto davvero molto bene. Ieri il centrocampo ha tenuto testa e avuto la meglio sulla mediana nerazzurra. Non riuscivano a marcare Fagioli che si sente più protetto con queste due mezzali".

Avversario che stimola? "Sì, ma in stagione contro le squadre cosiddette minori la Fiorentina ci andava con la presunzione e ha trovato squadre più pratiche con Cagliari, Verona etc. Voglio credere che questa sequenza di risultati positivi abbia dato la maturità di andare a Verona e poi a Lecce con la testa e le gambe giuste".

Kean? "Gli avrei dato 6 perché si è sbattuto e ha fatto grandi recuperi, tiene le difese impegnate e si sbatte".