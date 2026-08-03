L'ex difensore della Fiorentina fa il punto sulle possibili mosse di mercato della Fiorentina.
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Lorenzo Amoruso ha parlato al Pentasport di Radio Bruno delle mosse di mercato della Fiorentina:
Le parole dell'ex viola
Atta lo vedo sprecato come trequartista, lo possono fare Gudmundsson e Mastantuono. A questi giocatori non vai a chiedere di giocare esterni, infatti stanno arrivando esterni bassi che corrono tanto, come Jimenez e Joao Mario. Kean non è l'ideale forse per il 4-3-3, non è un attaccante che dialoga troppo. Ci vorrà la mano dell'allenatore, è una cosa da studiare, Kean sicuramente si muove bene. Ounai corre per quattro ed è cattivissimo, secondo me alla fine venderanno Fagioli. Come tipologia di ruolo potrebbe essere più richiesto rispetto a Gudmundsson o altri giocatori. Se Kean andasse via la tipologia di attaccante che piace alla Fiorentina è uno come Arokodare, uno fisico. Mi auguro che la trattativa per Kean non vada avanti troppo, spero entro la settimana perché altrimenti rischi di avere problemi a sistemare la squadra. Secondo me un esterno offensivo arriverà per forza
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