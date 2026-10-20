Fiorentina, l'affondo di Amoruso: "Rosa sopravvalutata e senza gioco. Mastantuono pensa per sé e a Ndour non basta più il compitino"
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Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina
Vanoli pensava di avere qualcosa che in realtà non ha. La squadra credo sia un po' sopravvalutata e carente in alcune zone. Ci sono grosse problematiche. Io ho l'impressione che questa non sia una squadra, ma 11 singoli che giocano con la stessa maglia. Ok Di Bello, ma questa squadra che ha prodotto come squadra? Per cosa si lavora? Per gli esterni? Per esaltare un Mastantuono fin troppo egoista? Bisogna mettere i puntini sulle i. E ci metto anche Ndour. Se vuole restare o migliorare il suo status, il compitino durante le partite non lo può più fare. Deve iniziare a prendersi delle responsabilità
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