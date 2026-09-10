L'agente di Favasuli ha parlato della sfida contro la Fiorentina
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Ieri l'ex Fiorentina Costantino Favasuli ha esordito in Champions League con la maglia del Napoli. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale:
Favasuli era felicissimo, ero convinto che potesse debuttare a Milano: non avevo dubbi su di lui. Ripercorre un po' la storia di Di Lorenzo. Allegri non va attaccato in maniera così forte, manchiamo troppo di rispetto alle persone.
Sulla stagione
Il mister va aiutato, rispetta molto il club, i tifosi e la stampa. Non mi sembra corretto che venga messo tutti i giorni dalla gogna mediatica. Se non vinciamo contro Bologna e Fiorentina, allora qualche preoccupazione può venire fuori. Andiamo cauti nei confronti di Allegri e la squadra.
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