Quando il treno passa, va preso: Benassi prova a mettere in crisi Montella

Vietato sbagliare. Perché quello di stasera potrebbe essere uno dei pochi treni per Marco Benassi. Il goleador della scorsa stagione dovrebbe partire titolare – il condizionale è d’obbligo – contro il Sassuolo. Una chance importante per l’ex Torino, da sfruttare nel migliore dei modi ad ogni costo. Una buona prestazione a Reggio Emilia – magari impreziosita dal gol come nel dicembre 2018 – gli permetterebbe di scalare le gerarchie di Montella. Il feeling con l’Aeroplanino, non è una novità, non è scattato. “Colpa” del suo modo di giocare. Marco, infatti, è un centrocampista atipico. E’ bravo ad inserirsi nell’area avversaria (i sette gol segnati la scorsa stagione lo testimoniano), ma tocca pochi palloni per essere una mezz’ala. Si estranea troppo dal gioco. Se lo possono permettere alcuni attaccanti (Icardi per fare un esempio), non chi gioca a metà campo, dove si decidono le partite. Per questo motivo Montella non ci ha pensato un attimo a buttare nella mischia il giovane ballerino Castrovilli: meno bomber rispetto a Benassi, ma sicuramente più presente nella costruzione della manovra.

In meno di una stagione il mondo del classe 1994 si è capovolto. Titolare fisso con Pioli, con Montella è finito in un angolo. Fin qui ha collezionato una presenza in Coppa Italia, settantaquattro minuti contro il Monza, e quattro in campionato: diciassette minuti contro il Napoli, nove contro la Sampdoria, undici contro il Milan, ventisei con l’Udinese. Numeri che testimoniano la perdita d’importanza di Benassi nello scacchiere viola. Sta a lui smentire gli scettici e, soprattutto, mettere in difficoltà Vincenzo Montella. Quando passa il treno (e stasera dovrebbe passare), bisogna salirci sopra. Non è calcio: è la vita.

PROBABILE FORMAZIONE: TORNA IL 4-3-3